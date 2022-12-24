Глава Минпросвещения сообщил, что новые учебники по истории представят через год

По словам главы Минпросвещения, первые проекты нового курса появятся в январе-феврале 2023 года. В учебнике будут отражены новейшие события: специальная военная операция, вхождение четырех новых субъектов в состав РФ, санкции Запада против России.

«На создание курса я закладываю год, но не исключаю, что он будет готов раньше», — цитируют Кравцова «Известия».

Рабочую группу и организацию работы возглавил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Отмечается, что новый учебник будет единым для всех школ, при этом в курсе учтут особенности базового и углубленного изучения истории.

Ранее президент Владимир Путин поручил Минпросвещения, межведомственной комиссии по историческому просвещению, Российскому историческому обществу и комиссии Госсовета по образованию проработать вопрос об объединении курсов по истории для общего и среднего общего образования.

