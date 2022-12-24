Глава Минпросвещения сообщил, что новые учебники по истории представят через год
Новый учебник истории, объединяющий курсы «История России» и «Всеобщая история», появится в стране через год. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам главы Минпросвещения, первые проекты нового курса появятся в январе-феврале 2023 года. В учебнике будут отражены новейшие события: специальная военная операция, вхождение четырех новых субъектов в состав РФ, санкции Запада против России.
«На создание курса я закладываю год, но не исключаю, что он будет готов раньше», — цитируют Кравцова «Известия».
Рабочую группу и организацию работы возглавил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Отмечается, что новый учебник будет единым для всех школ, при этом в курсе учтут особенности базового и углубленного изучения истории.
Ранее президент Владимир Путин поручил Минпросвещения, межведомственной комиссии по историческому просвещению, Российскому историческому обществу и комиссии Госсовета по образованию проработать вопрос об объединении курсов по истории для общего и среднего общего образования.
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