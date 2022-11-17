Глава Минпросвещения поддержал введение единой школьной формы
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о необходимости найти законодательное решение относительно введения в учебных заведениях школьной формы, сообщает ТАСС.
На пленарном заседании в рамках правительственного часа в Госдуме он указал, что каждая школа должна самостоятельно определить, какой именно будет форма.
«Считаем важным вместе найти законодательное решение относительно, первое, дополнительного обеспечения статуса русского языка как государственного. Второе, введения школьной формы. Пусть каждая школа самостоятельно определит, какой именно», - сказал министр.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что школьная форма «дисциплинирует и уравнивает детей в хорошем смысле», однако вводить её в образовательных учреждения следует «без диктата и перебора», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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