Глава Минпросвещения анонсировал создание домена «Образование»

По его словам, такое решение станет ответом на один из современных вызовов в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий. В этом же контексте будет развиваться государственная система «Моя школа», отметил Кравцов.

Глава ведомства пояснил, что она призвана поддерживать традиционные формы обучения и упрощать рутинные процедуры. При этом, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр особо подчеркнул, что в стратегии приоритет отдается именно традиционной форме обучения. Что касается информационных технологий, то они идут в дополнении, по необходимости.

