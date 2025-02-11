Глава Минпросвещения анонсировал создание домена «Образование»
Домен «Образование» создадут в России в рамках формируемой стратегии развития образования. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе выступления на правительственном часе в Государственной думе.
По его словам, такое решение станет ответом на один из современных вызовов в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий. В этом же контексте будет развиваться государственная система «Моя школа», отметил Кравцов.
Глава ведомства пояснил, что она призвана поддерживать традиционные формы обучения и упрощать рутинные процедуры. При этом, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министр особо подчеркнул, что в стратегии приоритет отдается именно традиционной форме обучения. Что касается информационных технологий, то они идут в дополнении, по необходимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru