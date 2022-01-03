Глава Минпромторга подтвердил способность производить зарубежные вакцины от COVID-19 в РФ
Россия сможет наладить поставки вакцин от коронавируса иностранного производства, однако здесь прежде всего стоит вопрос целесообразности, социального и экономического смысла. Об этом сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно», - передает слова министра «Интерфакс».
По словам главы Минпромторга, производство зарубежных вакцин от COVID-19 в России возможно, однако подобные решения должен принимать Минздрав. По словам Мантурова, в России можно выпустить до 2 млрд доз отечественных вакцин от коронавируса.
Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что распространение штамма «Омикрон» в 2022 году будет невозможно остановить из-за его высокой заразности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru