Глава Минпромторга подтвердил способность производить зарубежные вакцины от COVID-19 в РФ

Россия сможет наладить поставки вакцин от коронавируса иностранного производства, однако здесь прежде всего стоит вопрос целесообразности, социального и экономического смысла. Об этом сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

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«Если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно», - передает слова министра «Интерфакс».

По словам главы Минпромторга, производство зарубежных вакцин от COVID-19 в России возможно, однако подобные решения должен принимать Минздрав. По словам Мантурова, в России можно выпустить до 2 млрд доз отечественных вакцин от коронавируса.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что распространение штамма «Омикрон» в 2022 году будет невозможно остановить из-за его высокой заразности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинздравМинпромторгВакцинацияВакцина
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