Глава Минприроды заинтересовался ситуацией с мертвыми тигрятами под Хабаровском
Глава Минприроды России Александр Козлов взял под контроль ситуацию с найденными в Хабаровском крае двумя мертвыми тигрятами, сообщают «Известия».
По его словам, если окажется, что хищников убили, то будет инициировано уголовное дело. Злоумышленникам грозит до четырех лет решения свободы.
Напомним, животные были найдены под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района. Сообщение о больном хищнике поступило 15 декабря.
Министерство природных ресурсов Хабаровского края проводит проверку
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