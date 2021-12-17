Глава Минприроды заинтересовался ситуацией с мертвыми тигрятами под Хабаровском

По его словам, если окажется, что хищников убили, то будет инициировано уголовное дело. Злоумышленникам грозит до четырех лет решения свободы.

Напомним, животные были найдены под крыльцом жилого дома в поселке Шумный Вяземского района. Сообщение о больном хищнике поступило 15 декабря.

Министерство природных ресурсов Хабаровского края проводит проверку

