Глава Минприроды не поедет на саммит в Глазго из-за коронавируса

Глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов не сможет принять участие в климатическом саммите в шотландском Глазго из-за заражения COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель Минприроды Марина Евсеева.

По данным министерства, у Козлова положительный результат теста на COVID-19. При этом он болеет в легкой форме и работает из дома в удаленном формате.

«В запланированных очных мероприятиях будут принимать участия заместители министра. В частности, в климатическом саммите в Глазго примет участие Сергей Аноприенко», - цитирует Евсееву РИА Новости.

Министр должен был прилететь в Глазго на климатический саммит СОР26, чтобы принять участие в очных переговорах с коллегами из других стран. Ранее принимать участие в конференции отказались лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин.

