Глава Минприроды не поедет на саммит в Глазго из-за коронавируса
Глава министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов не сможет принять участие в климатическом саммите в шотландском Глазго из-за заражения COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель Минприроды Марина Евсеева.
По данным министерства, у Козлова положительный результат теста на COVID-19. При этом он болеет в легкой форме и работает из дома в удаленном формате.
«В запланированных очных мероприятиях будут принимать участия заместители министра. В частности, в климатическом саммите в Глазго примет участие Сергей Аноприенко», - цитирует Евсееву РИА Новости.
Министр должен был прилететь в Глазго на климатический саммит СОР26, чтобы принять участие в очных переговорах с коллегами из других стран. Ранее принимать участие в конференции отказались лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 165 / сут.
Умерли
247 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+26 806 / сут.
- В России выявили 39 400 новых случаев COVID-19
- Россию ждёт масштабная цифровая трансформация в соцсфере и промышленности
- Толпа мигрантов направилась к польской границе со стороны Белоруссии. Видео
- В Москве задержали двух россиян, проглотивших 961 грамм кокаина
- Стрелков: Война России и Украины неизбежна
- Вратарь «Спартака» Ребров объявил о завершении карьеры
- Цена газа в Европе поднялась выше $960 за тысячу кубометров
- Оперштаб объяснил внезапное аннулирование QR-кодов на «Госуслугах»
- Бочкарёв: Почти один млн кв. м жилья по реновации введен в Москве с начала года
- В МИД оценили возможность встречи Путина и Байдена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru