Глава Минобрнауки опроверг массовые отчисления иностранных студентов

Массовых отчислений студентов в российских вузах нет, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Видео выступления министра опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Глава Минобрнауки прокомментировал сообщения ряда СМИ о большом количестве иностранных студентов, якобы отчисленных из-за невозможности въехать на территорию РФ.

По словам Фалькова, число студентов, отчисленных из вузов страны с начала учебного года до 30 ноября, соответствует прошлогодним показателям.

Ранее в понедельник стало известно, что все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перешли на дистанционное обучение. Как отметили в Госдуме, дистант — временная мера. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН прокомментировал «удалёнку», подчеркнув, что он категорически против такого подхода.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:СтудентывузыМинобрнауки
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