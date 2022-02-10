Глава МИД Британии встретилась с ректором МГУ

Накануне глава британского МИД прибыла с визитом в Москву. Ожидается, что в четверг Трасс встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет RT.

Встреча министра и ректора состоялась в Фундаментальной библиотеке МГУ, участие в ней приняли директора и преподаватели Специального учебно-научного центра МГУ. Садовничий продемонстрировал Трасс макет новых и старых кампусов университета, научно-технологической долины и школ.

Глава МИД отметила, что Лондон интересует российская университетская математика и преподавание дисциплины. В конце встречи Садовничий подарил министру свою книгу «Функциональный анализ».

