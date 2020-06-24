Глава МГД Шапошников поздравил горожан с Парадом Победы в ознаменование 75-летия окончания ВОВ
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, поздравляя москвичей - ветеранов, тружеников тыла и детей войны с Парадом Победы в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны (ВОВ), напомнил, как маршировали победители по Красной площади в мае 1954 года. Об этом сообщили в пресс-центре Мосгордумы.
«В июне 1945 года в Москве по Красной площади победным маршем шли герои, разгромившие фашизм и подарившие миру свободу! И спустя 75 лет наши славные воины, солдаты, офицеры, курсанты, достойные потомки свои дедов и прадедов, чеканят шаг в парадном строю в самом сердце России. В этот день мы чествуем тех, кто пережил самую страшную войну в истории человечества, кто выстоял и не сломался, остался крепок духом», - сказал Алексей Шапошников.
Спикер Мосгордумы отметил стойкость и героизм всех, кто сражался за победу на передовой, в партизанских отрядах, в тылу. Он особо подчеркнул роль бойцов Московского народного ополчения, которые ценой собственной жизни отстояли столицу. Шапошников считает, что Парад Победы также проходит в память миллионам погибших за родное Отечество.
«На примере героев тех сражений сегодня мы воспитываем наших детей и внуков, призываем сохранять историческую правду для будущих поколений», - добавил Алексей Шапошников.
Председатель МГД также пожелал здоровья и долголетия ветеранам, труженикам тыла и детям войны, всем москвичам – мирного неба над головой.
Напомним, в главном параде в честь Победы участвуют свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, 75 летательных машин.
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