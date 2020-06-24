Глава МГД Шапошников поздравил горожан с Парадом Победы в ознаменование 75-летия окончания ВОВ

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, поздравляя москвичей - ветеранов, тружеников тыла и детей войны с Парадом Победы в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны (ВОВ), напомнил, как маршировали победители по Красной площади в мае 1954 года. Об этом сообщили в пресс-центре Мосгордумы.

«В июне 1945 года в Москве по Красной площади победным маршем шли герои, разгромившие фашизм и подарившие миру свободу! И спустя 75 лет наши славные воины, солдаты, офицеры, курсанты, достойные потомки свои дедов и прадедов, чеканят шаг в парадном строю в самом сердце России. В этот день мы чествуем тех, кто пережил самую страшную войну в истории человечества, кто выстоял и не сломался, остался крепок духом», - сказал Алексей Шапошников.