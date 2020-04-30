Глава МГД: Продлить цифровой пропуск для передвижения по Москве позволит дополнительный сервис

Дополнительный сервис даст возможность продлить действие электронного пропуска для передвижения по столице в условиях ограничений, принятых в связи с распространением коронавируса. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он отметил, что, согласно указу мэра российской столицы, изменения в первую очередь коснулись рабочих пропусков. Их автоматически продлили до 4 мая включительно. Однако тем, кто планирует пользоваться ими дальше, должны успеть пролонгировать их до этой даты. Ещё один вариант - получить новый.

Услуга доступна на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru. Дополнительный сервис на ресурсе уже запущен. При этом, как отметил председатель Мосгордумы, порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остался прежним.

По оценке Шапошникова, система здравоохранения столицы эффективно справляются с высокой нагрузкой в условиях эпидемии. Власти города продлили режим самоизоляции в столице до 11 мая включительно после того, как президент РФ Владимир Путин пролонгировал до этой даты нерабочие дни.

