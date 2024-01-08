Глава МЧС Волгограда пожелал онкологии семье пожаловавшегося на него сотрудника

Глава управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал болезни семье сотрудника, который написал на него жалобу в прокуратуру. Об этом сообщает портал v1.ru.

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Издание опубликовало видео с селекторного совещания, на котором Любавин сообщил подчиненным о начале проверки прокуратуры после жалобы сотрудника. Чиновник пожаловался, что его обвинили в лоббировании интересов банка «Открытие», в котором якобы работает его супруга, в обмен на некие преференции.

«Кто это писал, во-первых, еще раз говорю, чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья. Я не пожалею этого сказать, потому что ... когда люди инфантильные свои мысли шизофренические пишут, они не понимают, что они делают», — заявил Любавин.

Когда был снят ролик с чиновником, не уточняется.

Николай Любавин возглавил волгоградское управление МЧС в ноябре 2020 года. Глава регионального ведомства имеет звание генерал-майора внутренней службы и награжден несколькими медалями МВД и МЧС.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЧиновникиВолгоградская ОбластьМЧС

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