Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу

«Министр проверит, как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров... Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов», — подчеркнули в ведомстве.

Также министр проведет заседание правительственной комиссии.

По данным МЧС, работы по сбору и вывозу загрязненного грунта продолжаются на пяти основных участках в 54 километра. Всего с начала работ в Краснодарском крае собрали и вывезли более 23,5 тысячи тонн песка и грунта. В ликвидации последствий ЧП задействованы свыше 4300 человек и 400 единиц техники.

Ранее на Кубани ввели режим ЧС краевого уровня из-за продолжающего выброса мазута, напоминает 360.ru.

