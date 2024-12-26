Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу
Министр по делам ГО, ЧС, ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля хода работ после аварии с танкерами в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе МЧС.
«Министр проверит, как организованы и проводятся работы по ликвидации последствий крушения двух танкеров... Куренков осмотрит участки проведения работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов», — подчеркнули в ведомстве.
Также министр проведет заседание правительственной комиссии.
По данным МЧС, работы по сбору и вывозу загрязненного грунта продолжаются на пяти основных участках в 54 километра. Всего с начала работ в Краснодарском крае собрали и вывезли более 23,5 тысячи тонн песка и грунта. В ликвидации последствий ЧП задействованы свыше 4300 человек и 400 единиц техники.
Ранее на Кубани ввели режим ЧС краевого уровня из-за продолжающего выброса мазута, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru