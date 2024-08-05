Глава МЧС Крыма уволился после встречи с Аксеновым
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев ушёл в отставку. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По его словам, этому решению предшествовала его беседа с руководителем республиканского ведомства.
«Провёл встречу с... Сергеем Николаевичем Садаклиевым. По итогам разговора Сергей Николаевич принял решение об увольнении по собственному желанию», - написал Аксёнов.
Темы, которые обсуждались на встрече, глава Крыма не уточнил.
Ранее глава Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов заявил, что покидает свой пост в связи с участием в государственном проекте, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru