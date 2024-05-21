Глава МАГАТЭ: Ситуация на ЗАЭС остается очень хрупкой
Обстановка на Запорожской атомной электростанции остается «очень хрупкой». Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости.
По его словам, ситуация на ЗАЭС тревожная, здесь продолжают фиксировать военную активность.
«У нас было несколько эпизодов, один из которых снова привел меня в Совет Безопасности [ООН]», — указал Гросси.
Глава МАГАТЭ напомнил, что в апреле зарегистрировали несколько атак дронов на ЗАЭС, в том числе на один из реакторов, пишет 360.ru. Актуальную ситуацию на объекте можно описать как «очень хрупкую».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru