По его словам, полностью исключать вероятность атаки нельзя. Он призвал не надеяться, что угроза миновала.

«Эти безумные люди решили поставить на кон все – ради цели нанесения Российской Федерации непоправимого ущерба», - сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».



Советник «Росэнергоатома» отметил, что его заявление о возможной провокации в ночь на 5 июля было сделано для упреждения действий Киева.

Как сообщает «Радиоточка НСН», заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ призвал не опасаться рисков скорого нападения на ЗАЭС. По его словам, блок не видит признаков подготовки провокации.

