Глава МАГАТЭ приехал на Курскую АЭС

Гросси прибыл на АЭС во вторник. Глава МАГАТЭ осмотрит объект и обсудит вопросы ядерной безопасности с российскими специалистами.

В ходе визита Гросси попросил передать президенту РФ Владимиру Путину благодарность за приглашение посетить АЭС «в таких чрезвычайных условиях».

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что после визита в Россию он намерен отправиться в Киев и надеется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает «Свободная пресса».

