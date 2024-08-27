Глава МАГАТЭ приехал на Курскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ Рафаэль Гросси) приехал на Курскую атомную электростанцию в Курчатове. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».
Гросси прибыл на АЭС во вторник. Глава МАГАТЭ осмотрит объект и обсудит вопросы ядерной безопасности с российскими специалистами.
В ходе визита Гросси попросил передать президенту РФ Владимиру Путину благодарность за приглашение посетить АЭС «в таких чрезвычайных условиях».
Ранее глава МАГАТЭ заявил, что после визита в Россию он намерен отправиться в Киев и надеется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, напоминает «Свободная пресса».
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