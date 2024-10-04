Глава Levi's назвал ошибкой стирку джинсов в стиральной машине

Джинсы не следует стирать в стиральной машине. Об этом в интервью New York Post заявил генеральный директор Levi Strauss & Co Чарльз Берг.

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Отмечается, что большое количество воды может привести к выцветанию, что испортит внешний вид. Также лучше сушить джинсы на воздухе, а не в сушилке.

Берг указал, что когда на его одежде появляется пятно, то он отстирывает его точечно. Если же джинсы станут совсем грязными, то он очищает их в душе.

«Я никогда не стираю джинсы в стиральной машине... Я просто захожу в душ, ополаскиваюсь сам и мою их», - уточнил бизнесмен.

Ранее компанию «Супер Хенд» обязали выплатить компенсацию американскому производителю одежды Levi Strauss & Co за нарушение авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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