Глава Levi's назвал ошибкой стирку джинсов в стиральной машине

Отмечается, что большое количество воды может привести к выцветанию, что испортит внешний вид. Также лучше сушить джинсы на воздухе, а не в сушилке.

Берг указал, что когда на его одежде появляется пятно, то он отстирывает его точечно. Если же джинсы станут совсем грязными, то он очищает их в душе.

«Я никогда не стираю джинсы в стиральной машине... Я просто захожу в душ, ополаскиваюсь сам и мою их», - уточнил бизнесмен.

Ранее компанию «Супер Хенд» обязали выплатить компенсацию американскому производителю одежды Levi Strauss & Co за нарушение авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

