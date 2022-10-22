Курская область продлила до 6 ноября «желтый» уровень террористической опасности
22 октября 202207:57
Власти Курской области вновь продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Приняли решение продлить действие "желтого" уровня террористической опасности с 22 октября еще на 15 суток до 6 ноября», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт призвал жителей быть бдительными, не трогать неразорвавшиеся боеприпасы и сообщать в экстренные службы о подозрительных лицах, предметах и беспилотниках.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru