Глава Кубани рассказал о пломбире, которым Путин кормил министров

«Я сам был на заводе в Кореновске, где делают это мороженое, и лично знаю, насколько оно вкусное», - написал глава Кубани в Instagram. Кондратьев считает, что это лучшее мороженое в России. «Оно сделано из натуральных и качественных продуктов», - добавил Кондратьев.

По его словам, этот пломбир экспортируют в 16 стран. В том числе, в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду.

