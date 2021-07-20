Глава Кубани рассказал о пломбире, которым Путин кормил министров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о мороженом, которым президент России Владимир Путин угощал министров на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.

«Всем раздай!» Путин накормил министров мороженым на МАКС-2021

«Я сам был на заводе в Кореновске, где делают это мороженое, и лично знаю, насколько оно вкусное», - написал глава Кубани в Instagram. Кондратьев считает, что это лучшее мороженое в России. «Оно сделано из натуральных и качественных продуктов», - добавил Кондратьев.

По его словам, этот пломбир экспортируют в 16 стран. В том числе, в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МороженоеВладимир Путин
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