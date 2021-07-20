Глава Кубани рассказал о пломбире, которым Путин кормил министров
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о мороженом, которым президент России Владимир Путин угощал министров на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.
«Я сам был на заводе в Кореновске, где делают это мороженое, и лично знаю, насколько оно вкусное», - написал глава Кубани в Instagram. Кондратьев считает, что это лучшее мороженое в России. «Оно сделано из натуральных и качественных продуктов», - добавил Кондратьев.
По его словам, этот пломбир экспортируют в 16 стран. В том числе, в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей петербургской квартире
- СМИ: ФРГ и США могут договориться о санкциях против РФ по «Северному потоку-2»
- Экс-полицейского с 22 квартирами задержали в Воронеже
- Новую партию «ЭпиВакКороны» отправили в регионы
- Россиянам посоветовали сдать кровь перед прививкой от COVID-19
- «В штаб к Голиковой»: Песков переадресовал вопрос о почти 30 млн переболевших COVID-19
- Глава Кубани рассказал о пломбире, которым Путин кормил министров
- «Всем раздай!» Путин накормил министров мороженым на МАКС-2021
- Путин сообщил о восстановлении экономических отношений России и Азербайджана
- На Украине прокомментировали неявку Шойгу в СБУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru