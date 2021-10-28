Глава КС заявил о возросшем риске вторжения в сферу прав человека при пандемиях
Опасность вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека возрастает в условиях пандемии, борьбы с кризисами и терроризмом. Об этом пишет председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в статье для «Российской газеты».
Зорькин отмечает важность верной интерпретации ч. 3 ст. 55 Конституции, согласно которой права и свободы гражданина могут быть ограничены законом только в мере, необходимой «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». По мнению главы КС, эта общая формулировка «таит в себе опасность неоправданно широкого толкования» и установления чрезмерных ограничений прав и свобод «для защиты ценностей общего блага».
Как пишет Зорькин, с учетом специфики российского менталитета, связанной «с длительными традициями преобладания государственных и общественных интересов над личными», у властей «возникает большой соблазн» ограничить права граждан для защиты прав и законных интересов других лиц, основ конституционного строя, обеспечения безопасности страны.
«Однако жизнь показывает, что этот более легкий путь далеко не всегда бывает верным. Во всяком случае, если и двигаться по нему, то не очень далеко и очень осторожно», — подчеркнул председатель КС.
Зорькин отмечает, что меры борьбы с актуальными и потенциальными угрозами, вводимые федеральным законом, должны соответствовать степени опасности и не вести к нарушению конституционных прав и свобод.
Глава КС добавил, что суд выработал ряд правовых позиций по допустимому ограничению прав и свобод человека. При этом КС опирался на системное толкование Конституции, свою практику, опыт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и европейского конституционного правосудия.
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