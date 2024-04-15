Глава Крыма запретил работать мигрантам в ряде отраслей
В Крыму ввели временный запрет на прием на работу мигрантов в ряде сфер экономической деятельности. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.
В перечне 35 отраслей, включая животноводство, производство продуктов питания, обеспечение электроэнергией и обработка и утилизация отходов. Также мигрантам запретили работать в оптовой и розничной торговле.
«Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России», - написал Аксенов.
Ранее в партии ЛДПР разработали законопроект о лишении вида на жительство мигрантов за правонарушения любой степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru