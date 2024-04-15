Глава Крыма запретил работать мигрантам в ряде отраслей

В Крыму ввели временный запрет на прием на работу мигрантов в ряде сфер экономической деятельности. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале.

В России призвали не ужесточать, а совершенствовать контроль за мигрантами

В перечне 35 отраслей, включая животноводство, производство продуктов питания, обеспечение электроэнергией и обработка и утилизация отходов. Также мигрантам запретили работать в оптовой и розничной торговле.

«Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России», - написал Аксенов.

Ранее в партии ЛДПР разработали законопроект о лишении вида на жительство мигрантов за правонарушения любой степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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