Глава Крыма запретил работать мигрантам в ряде отраслей

В перечне 35 отраслей, включая животноводство, производство продуктов питания, обеспечение электроэнергией и обработка и утилизация отходов. Также мигрантам запретили работать в оптовой и розничной торговле.

«Трудовая миграция должна стать более контролируемой, а нарушители закона гарантированно выдворяться за пределы России», - написал Аксенов.

Ранее в партии ЛДПР разработали законопроект о лишении вида на жительство мигрантов за правонарушения любой степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

