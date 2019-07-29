Глава Крыма рассказал о росте турпотока на полуостров

В Крыму уже отдохнули около 3,3 миллиона туристов. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По словам Аксенова, это на 10 процентов больше, чем за такой же период прошлого года, передает КИА.

Глава Крыма добавил, что летом туристы – это основной источник дохода республики.

Ранее доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН опроверг «вековую независимость» Крыма.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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