Глава Крыма рассказал о росте турпотока на полуостров

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в Красноярском крае, Иркутской области и частично в Бурятии Дымом от пожаров накрыло несколько областей России и Казахстана Красноярский губернатор: бороться с лесными пожарами – все равно, что топить айсберги МЧС наращивает силы и средства в зоне тушения пожаров