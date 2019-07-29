Глава Крыма рассказал о росте турпотока на полуостров
29 июля21:17
В Крыму уже отдохнули около 3,3 миллиона туристов. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По словам Аксенова, это на 10 процентов больше, чем за такой же период прошлого года, передает КИА.
Глава Крыма добавил, что летом туристы – это основной источник дохода республики.
Ранее доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН опроверг «вековую независимость» Крыма.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
Горячие новости
- СМИ: Порошенко покинул Украину с семьёй, но без охраны
- Власти Москвы согласовали акцию в поддержку кандидатов в Мосгордуму
- США заявили о желании расширить диалог с Россией по нераспространению оружия
- Киев исключил Медведчука из переговоров по Донбассу
- Росстат зафиксировал рост бедности в стране