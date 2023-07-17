Глава Крыма Аксенов сообщил, что на Керченской переправе задействовано семь паромов

Со своей стороны, глава государства Владимир Путин дал поручение Федеральной службе безопасности и Следственному комитету разобраться в случившемся на Крымском мосту. Он выразил уверенность, что обстоятельства теракта будут установлены.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ночь с 16 на 17 июля Крымский мост пострадал в результате террористической атаки. Отмечается, что удар был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате взрыва была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли два человека, один ребенок пострадал, передает «Радиоточка НСН».

