Глава Крыма Аксенов сообщил, что на Керченской переправе задействовано семь паромов

На Керченской паромной переправе задействовано семь паромов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании с Владимиром Путиным.

Он отметил, что принимаются все меры по ликвидации очередей.

Путин и порты. Одесса и Николаев не ответят за подрыв Крымского моста

Со своей стороны, глава государства Владимир Путин дал поручение Федеральной службе безопасности и Следственному комитету разобраться в случившемся на Крымском мосту. Он выразил уверенность, что обстоятельства теракта будут установлены.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ночь с 16 на 17 июля Крымский мост пострадал в результате террористической атаки. Отмечается, что удар был нанесен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В результате взрыва была повреждена автодорожная составляющая моста, погибли два человека, один ребенок пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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