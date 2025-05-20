Глава Конституционного суда Зорькин назвал коррупцию неистребимым явлением
Коррупция - повсеместное явление, которое невозможно искоренить. Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, выступая с лекцией в ходе Петербургского международного юридического форума.
Как отметил Зорькин, он «не берется утверждать», что коррупция гнездится в человеческой ДНК.
«Но убежден, что перед нами – повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление», - цитирует РИА Новости главу КС.
Зорькин указал, что люди предрасположены искать и извлекать выгоду, и человеку присущи низменные стремления на грани нравственного и юридического закона и за его пределами. В качестве причин коррупции глава КС назвал личную моральную порочность и общее падение духовной культуры. Зорькин пояснил, что «общество живет под девизом "бери от жизни все"», честный труд перестает быть ценностью. Привлекательными становятся неправедные способы обогащения, в том числе коррупция как самый распространенный из них.
Глава КС заключил, что это явление «присуще человеческому естеству».
«Пока не доказано обратное... имеющийся в нашем распоряжении опыт заставляет предполагать, что во всех обществах всегда были, есть и будут те, чьи амбиции и жадность, стяжательство и алчность толкают к коррупции», - добавил Зорькин.
Между тем председатель КНР Си Цзиньпин назвал коррупцию самой большой угрозой для Коммунистической партии Китая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru