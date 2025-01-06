Си Цзиньпин назвал коррупцию крупнейшей угрозой компартии Китая
Коррупция является самой большой угрозой для Коммунистической партии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его процитировало NBC News.
С таким заявлением политик выступил на съезде Центральной комиссии по проверке дисциплины (CCDI), главного антикоррупционного органа страны. Представители этой структуры незадолго до съезда сообщили, что в прошлом году проверили рекордное количество высокопоставленных должностных лиц Китая — под проверку попали 58 человек.
Волне чисток с 2023 года подверглась и НОАК, Народно-освободительная армия Китая. Ли Шанфу отстранили от должности министра обороны. Его предшественника, Вэй Фэнхэ, исключили из партии за коррупцию. Кроме того, в декабре 2024 года в Китае казнили чиновника за хищение и взятки на 426 миллионов долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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