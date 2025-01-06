Си Цзиньпин назвал коррупцию крупнейшей угрозой компартии Китая

Волне чисток с 2023 года подверглась и НОАК, Народно-освободительная армия Китая. Ли Шанфу отстранили от должности министра обороны. Его предшественника, Вэй Фэнхэ, исключили из партии за коррупцию. Кроме того, в декабре 2024 года в Китае казнили чиновника за хищение и взятки на 426 миллионов долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

