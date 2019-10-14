Глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга покинул свой пост

14 октября 201923:59

Глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский ушел в отставку. Об этом сообщает Интерфакс.

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По информации агентства, Рублевский покинул пост по собственному желанию. Врио на его должность назначен первый заместитель председателя комитета Сергей Малинин.

Рублевский работал главой комитета по благоустройству пять лет.

В конце августа НСН сообщала, что бюджет на благоустройство Петербурга вырос в 2019 году втрое, до 4 млрд рублей. Отмечалось, что на эти средства обновят 500 дворов, 48 парковых зон, около сотни общественных пространств.

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