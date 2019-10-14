Глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга покинул свой пост
Глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский ушел в отставку. Об этом сообщает Интерфакс.
По информации агентства, Рублевский покинул пост по собственному желанию. Врио на его должность назначен первый заместитель председателя комитета Сергей Малинин.
Рублевский работал главой комитета по благоустройству пять лет.
В конце августа НСН сообщала, что бюджет на благоустройство Петербурга вырос в 2019 году втрое, до 4 млрд рублей. Отмечалось, что на эти средства обновят 500 дворов, 48 парковых зон, около сотни общественных пространств.
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