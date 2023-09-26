Глава комитета Госдумы по транспорту отказал студентам в бесплатном проезде
Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил в эфире НСН, что бесплатный проезд не предусмотрен, при этом у студентов есть большая скидка.
Бесплатный проезд в транспорте не предусмотрен для каких-либо категорий пассажиров, заявил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в беседе с НСН. При этом, по его словам, студенты пользуются значительной скидкой в 50-60%.
Ранее депутат Сергей Леонов предложил включить студентов в список льготников, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Он отметил, что академическая стипендия составляет «смешные 1755 рублей», этого не хватает ни на проживание, ни на одежду или учебники. Москвичев не поддержал идею Леонова.
«Студенты имеют сегодня 50-60% скидку на проезд. У нас бесплатно никто не ездит, но каждый билет имеет льготу. Поэтому это бессмысленно и неправильно. У нас нет категории пассажиров, кто ездит бесплатно. У нас все получают какую-то субсидию или льготу. У нас все заходят в автобус и другие виды транспорта с билетом. Что он предлагает, я не могу понять», - объяснил он.
При этом ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Радиоточкой НСН» призвала помогать студентам любыми льготами, чтобы они не бросали учебу. Она отметила, что бесплатный проезд может стать весомой поддержкой для молодежи.
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