Глава комитета Госдумы по транспорту отказал студентам в бесплатном проезде

Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил в эфире НСН, что бесплатный проезд не предусмотрен, при этом у студентов есть большая скидка.

Бесплатный проезд в транспорте не предусмотрен для каких-либо категорий пассажиров, заявил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в беседе с НСН. При этом, по его словам, студенты пользуются значительной скидкой в 50-60%.

Ранее депутат Сергей Леонов предложил включить студентов в список льготников, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Он отметил, что академическая стипендия составляет «смешные 1755 рублей», этого не хватает ни на проживание, ни на одежду или учебники. Москвичев не поддержал идею Леонова.

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«Студенты имеют сегодня 50-60% скидку на проезд. У нас бесплатно никто не ездит, но каждый билет имеет льготу. Поэтому это бессмысленно и неправильно. У нас нет категории пассажиров, кто ездит бесплатно. У нас все получают какую-то субсидию или льготу. У нас все заходят в автобус и другие виды транспорта с билетом. Что он предлагает, я не могу понять», - объяснил он.

При этом ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Радиоточкой НСН» призвала помогать студентам любыми льготами, чтобы они не бросали учебу. Она отметила, что бесплатный проезд может стать весомой поддержкой для молодежи.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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