Глава комитета Госдумы по транспорту отказал студентам в бесплатном проезде

Бесплатный проезд в транспорте не предусмотрен для каких-либо категорий пассажиров, заявил председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев в беседе с НСН. При этом, по его словам, студенты пользуются значительной скидкой в 50-60%.

Ранее депутат Сергей Леонов предложил включить студентов в список льготников, имеющих право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Он отметил, что академическая стипендия составляет «смешные 1755 рублей», этого не хватает ни на проживание, ни на одежду или учебники. Москвичев не поддержал идею Леонова.