Полиция задержала 12 TikTok-блогеров после акций 23 января

Правоохранительные органы пришли с задержанием в дом к 12 TikTok-блогерам. Их подозревают в участии в несогласованных акциях 23 января. Как сообщает ТАСС, одного из блогеров, Константина Лакеева, считают причастным к нападению на автомобиль ФСБ.

На Лакеева в TikTok подписаны более 800 тысяч человек. Во время протеста несколько активистов напали на автомобиль с мигалкой и номером АМР, который выдается для сотрудников ФСБ. Как сообщает ТАСС, водитель транспортного средства получил травму глаза.

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По данным правозащитных организаций, в результате акций протеста 23 января задержали как минимум 3700 человек.



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ФОТО: РИА Новости
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