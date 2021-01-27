Полиция задержала 12 TikTok-блогеров после акций 23 января
Правоохранительные органы пришли с задержанием в дом к 12 TikTok-блогерам. Их подозревают в участии в несогласованных акциях 23 января. Как сообщает ТАСС, одного из блогеров, Константина Лакеева, считают причастным к нападению на автомобиль ФСБ.
На Лакеева в TikTok подписаны более 800 тысяч человек. Во время протеста несколько активистов напали на автомобиль с мигалкой и номером АМР, который выдается для сотрудников ФСБ. Как сообщает ТАСС, водитель транспортного средства получил травму глаза.
По данным правозащитных организаций, в результате акций протеста 23 января задержали как минимум 3700 человек.
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