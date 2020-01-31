Глава Керчи всё-таки уволится из-за скандала с блокадниками

Эта информация вызвала бурю эмоций в обществе и соцсетях. В Госсовете Крыма расценили такую акцию, как кощунство. Глава республики Сершей Аксенов потребовал исключить чиновниц из партии «Единая Россия» и уволить. Пресс-секретарь горсовета Керчи попыталась оправдаться тем, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги.

Накануне вечером Хужина заявила, что написала заявление об уходе, однако сегодня утром стало известно, что она передумала. Это вызвало возмущение Сергея Аксёнова. Он пригрозил приехать и лично уволить чиновницу и её заместителей, и дал на решение вопроса сутки, отмечает Ura.ru.

После этого Хужина вновь изменила решение и не стала отзывать заявление об отставке, сообщил Ефим Фикс. Зампредседателя Госсвета Крыма специально направлен в Керчь для разбора ситуации.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандал с Хужиной, призвал сегодня не «заниматься охотой на ведьм», отмечает «ФедералПресс». По словам представителя Кремля, каждый конкретный случай необходимо детально разбирать.

