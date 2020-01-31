Глава Керчи всё-таки уволится из-за скандала с блокадниками
Председатель городского совета Керчи Майя Хужина всё-таки подаст заявление об отставке на фоне скандала, связанного с поздравлением блокадников. Вопрос о сложении её полномочий депутаты рассмотрят в понедельник, 3 февраля на внеочередной сессии. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя Госсвета Крыма Ефим Фикс.
Ранее на сайте горсовета Керчи появился материал о том, как Хужина, ее заместитель и депутаты местного парламента отправились поздравить жителей города, которые пережили блокаду Ленинграда. Блокадникам вручили хлеб и медаль. При этом чиновницы были облачены в дорогие шубы.
Эта информация вызвала бурю эмоций в обществе и соцсетях. В Госсовете Крыма расценили такую акцию, как кощунство. Глава республики Сершей Аксенов потребовал исключить чиновниц из партии «Единая Россия» и уволить. Пресс-секретарь горсовета Керчи попыталась оправдаться тем, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги.
Накануне вечером Хужина заявила, что написала заявление об уходе, однако сегодня утром стало известно, что она передумала. Это вызвало возмущение Сергея Аксёнова. Он пригрозил приехать и лично уволить чиновницу и её заместителей, и дал на решение вопроса сутки, отмечает Ura.ru.
После этого Хужина вновь изменила решение и не стала отзывать заявление об отставке, сообщил Ефим Фикс. Зампредседателя Госсвета Крыма специально направлен в Керчь для разбора ситуации.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандал с Хужиной, призвал сегодня не «заниматься охотой на ведьм», отмечает «ФедералПресс». По словам представителя Кремля, каждый конкретный случай необходимо детально разбирать.
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