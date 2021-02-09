Глава «Калашникова» рассказал о новом ружье «для хипстеров»

Разработанное ГК «Калашников» смарт-ружье MP-155 Ultima синхронизируется с мобильными устройствами и обучает начинающих стрелков. Об этом в интервью с РБК заявил генеральный директор компании Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что в ружье встроен процессор, который подсчитывает количество выстрелов и ведет видеозапись. По его словам, эта разработка должна привлечь молодое поколение, которое «родилось с гаджетами и себя не мыслит без них».