Глава «Калашникова» рассказал о новом ружье «для хипстеров»
Разработанное ГК «Калашников» смарт-ружье MP-155 Ultima синхронизируется с мобильными устройствами и обучает начинающих стрелков. Об этом в интервью с РБК заявил генеральный директор компании Дмитрий Тарасов.
Он отметил, что в ружье встроен процессор, который подсчитывает количество выстрелов и ведет видеозапись. По его словам, эта разработка должна привлечь молодое поколение, которое «родилось с гаджетами и себя не мыслит без них».
Впервые смарт-ружье представили на форуме «Армия-2020». Изделие разработали на базе классического самозарядного гладкоствольного ружья MP-155. Ориентировочная цена ружья – от 70 до 100 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
- В России выявлено 15 тысяч новых случаев коронавируса
- ЕС принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
- Серебренников сообщил об уходе из созданного им «Гоголь-центра»
- Пивовары предложили запретить продавать 0,5 литра пива дешевле 45 рублей
- Глава «Калашникова» рассказал о новом ружье «для хипстеров»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru