Глава «Калашникова» рассказал о новом ружье «для хипстеров»

Разработанное ГК «Калашников» смарт-ружье MP-155 Ultima синхронизируется с мобильными устройствами и обучает начинающих стрелков. Об этом в интервью с РБК заявил генеральный директор компании Дмитрий Тарасов.

Он отметил, что в ружье встроен процессор, который подсчитывает количество выстрелов и ведет видеозапись. По его словам, эта разработка должна привлечь молодое поколение, которое «родилось с гаджетами и себя не мыслит без них».

Беспилотники «Калашникова» прошли испытания в Сирии

Впервые смарт-ружье представили на форуме «Армия-2020». Изделие разработали на базе классического самозарядного гладкоствольного ружья MP-155. Ориентировочная цена ружья – от 70 до 100 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Концерн "калашников"
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры