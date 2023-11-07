Глава Кабардино-Балкарии вручил орден Адаму Кадырову

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил сына руководителя Чечни Рамзана Кадырова Адама.

Песков отказался комментировать избиение Никиты Журавеля сыном Кадырова

В своем Telegram-канале глава Чечни сообщил, что его 15-летний сын получил орден ««За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Награждение состоялось во вторник, 7 ноября.

По словам Кадырова, Адама наградили за «значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

Ранее сообщалось о награждении сына Кадырова орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». 24 октября стало известно о вручении Адаму ордена Татарстана «Дуслык».

Глава Чечни 25 сентября опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын избивает волгоградца Никиту Журавеля, сжегшего Коран. Кадыров одобрил поступок отпрыска, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечняКабардино-балкария

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