Глава H&M ответил Грете Тунберг на критику «общества потребления»
Гендиректор компании H&M Карл-Йохан Перссон встревожился из-за заявлений 16-летней экоактивистки Греты Тунберг, которая призывает отказаться от массового потребления, сообщает РИА Новости.
По словам Перссона, передает РЕН ТВ, снижение потребления, а также отказ от авиаперелетов, к которым призывает Тунберг, не является оптимальным вариантом решения скопившихся экологических проблем. «Да, это может произвести небольшое положительное воздействие на окружающую среду, но будет иметь ужасные социальные последствия», - считает Перссон.
При этом он подчеркнул, что бороться с изменениями климата и загрязнением окружающей среды следует экологическими инновациями, а не запретами.
Грета Тунберг – 16-летняя шведская экологическая активистка, которая прославилась тем, что в знак протеста против недостаточного внимания со стороны властей к экологическим проблемам начала прогуливать школу. Мировую известность Тунберг принесло выступление на саммите ООН по климату в Нью-Йорке.
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