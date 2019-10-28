Глава H&M ответил Грете Тунберг на критику «общества потребления»

При этом он подчеркнул, что бороться с изменениями климата и загрязнением окружающей среды следует экологическими инновациями, а не запретами.

Грета Тунберг – 16-летняя шведская экологическая активистка, которая прославилась тем, что в знак протеста против недостаточного внимания со стороны властей к экологическим проблемам начала прогуливать школу. Мировую известность Тунберг принесло выступление на саммите ООН по климату в Нью-Йорке.

