Глава ГИБДД: Уклонисты не смогут обменять водительские права и зарегистрировать машину

Как отметил руководитель ведомства, не явившиеся по повестке в военкомат интегрированы базой данных, и ГИБДД видии уклонистов в общей федеральной системе.

«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия», — цитирует Черникова ТАСС.

Глава ГИБДД добавил, что эти вопросы стоят на контроле в рамках федерального закона.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки, предусматривающие введение новых правила получения водительских прав, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В частности, национальные и международные документы будут признаны недействительными в РФ через год после получения иностранцем вида на жительство или российского гражданства.

