Глава ГИБДД: Уклонисты не смогут обменять водительские права и зарегистрировать машину
Россияне, уклоняющиеся от призыва на военную службу, не смогут получить водительские права, обменять документ и зарегистрировать автомобиль. Об этом заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Как отметил руководитель ведомства, не явившиеся по повестке в военкомат интегрированы базой данных, и ГИБДД видии уклонистов в общей федеральной системе.
«Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия», — цитирует Черникова ТАСС.
Глава ГИБДД добавил, что эти вопросы стоят на контроле в рамках федерального закона.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки, предусматривающие введение новых правила получения водительских прав, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В частности, национальные и международные документы будут признаны недействительными в РФ через год после получения иностранцем вида на жительство или российского гражданства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru