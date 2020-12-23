Глава «Газпром-Медиа» рассказал о причинах закрытия «Дома-2»
Российский телепроект «Дом-2», несмотря на свою успешность, был слишком дорогим в производстве и поэтому закрылся, рассказал бывший глава Роскомнадзора, руководитель «Газпром-Медиа» Александр Жаров в беседе с изданием «Коммерсант».
Он отметил, что телеканал ТНТ планирует в будущем ориентироваться на семейную аудиторию. Топ-менеджер пояснил, что контент на телеканале в отдельных тайм-слотах будет таким, чтобы зритель «не стеснялся посадить рядом дочку и вместе с ней посмотреть сериал».
Последний выпуск шоу «Дом-2» пройдет на ТНТ 30 декабря. Проект появился на российском телевидении в 2004 году, за время своего существования он неоднократно подвергался критике.
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