Глава «Газпром-Медиа» рассказал о причинах закрытия «Дома-2»

Российский телепроект «Дом-2», несмотря на свою успешность, был слишком дорогим в производстве и поэтому закрылся, рассказал бывший глава Роскомнадзора, руководитель «Газпром-Медиа» Александр Жаров в беседе с изданием «Коммерсант».

Он отметил, что телеканал ТНТ планирует в будущем ориентироваться на семейную аудиторию. Топ-менеджер пояснил, что контент на телеканале в отдельных тайм-слотах будет таким, чтобы зритель «не стеснялся посадить рядом дочку и вместе с ней посмотреть сериал».