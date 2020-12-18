Без«Дом»ные. «Дом-2» закрывают

Самое главное в России событие года случилось менее чем за полмесяца до его окончания – объявлено о закрытии шоу «Дом-2».

Скорое закрытие скандального телешоу, выходившего в эфир 16 лет, подтвердила пресс-служба канала. Большой двухчасовой финал «Дома-2» выйдет 30 декабря. Вместо него на канале будет выходить линейка из пяти программ в жанре стендап.

Причинами закрытия «Дома-2» телеканал назвал существенные изменения телевизионного пространства: за эти годы «в стране появились больше четырех сотен телеканалов, острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube», говорится в заявлении директора ТНТ Романа Петренко. По его словам, чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо сфокусироваться на том, что канал делает лучше других – сериалы и юмор.

Между тем, как пишет «Лента.ру», причиной закрытия телепроекта могло стать падение рейтингов программы и последовавший за этим уход крупных рекламодателей.

Впрочем, вполне возможно, что поклонники передачи еще увидят ее, но на каком-то другом канале. Как заявил в телеинтервью руководитель программы Александр Расторгуев, «Дом-2» перестанет выходить на ТНТ, но не закроется окончательно.

Шоу стартовало в эфире канала в 2004 году. За время его существования на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира. В разное время шоу вели Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Дмитрий Нагиев. Среди известных участниц - Алена Водонаева, Виктория Боня и другие.

На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть. Критика проекта сыпалась со стороны депутатов разных уровней, общественников, представителей культуры и искусства, религиозных деятелей. Собчак в бытность ее ведущей шоу группа депутатов Мосгордумы даже пыталась привлечь к ответственности за сутенерство. С похожей инициативой выступал полтора года назад депутат Госдумы РФ Виталий Милонов: он обратился в министерство культуры с рядом предложений по внедрению новой культурной доктрины. В их числе запрет программ, пропагандирующих разврат и секс, таких как «Дом-2», и привлечение организаторов к уголовной ответственности наряду с сутенёрами.

Субъективного взгляда на шоу «Дом-2» автор этих строк сформировать не может: за 16 лет существования шоу не нашлось времени посмотреть хотя бы одну серию. Даже «из академического интереса».