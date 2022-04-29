Парламент Гагаузской автономии Молдавии разрешил ношение георгиевской ленты

Парламент Гагаузской автономии Молдавии в двух чтениях принял закон, разрешающий георгиевскую ленту, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автономии.

При этом накануне президент Молдавии Майя Санду заявила, что утвердила одобренный парламентом страны запрет на георгиевскую ленту. Санду добавила, что документ вступит в силу после официального обнародования.

Ранее сейм (парламент – прим. НСН) Литвы запретил ношение георгиевской ленты, а также написание в публичном пространстве букв Z и V.

