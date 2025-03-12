Глава ФСИН заявил о некомплекте личного состава службы

Выступая на расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2024 год, он указал, что за последние пять лет некомплект вырос и достиг 23%, не хватает 53 975 сотрудников.

«Более 45% сотрудников увольняются, не доработав до пенсии», - подчеркнул Гостев, добавив, уволившихся на треть больше, чем поступивших на службу.

Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в министерстве более 172 тысяч вакантных мест, сообщает RT.

