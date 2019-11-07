Глава ФСБ рассказал о возвращении родственников террористов в Россию

«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка 2 тыс.», — говорится в сообщении.

По словам Бортникова, террористы и их родственники попадают в Россию из зон вооруженных конфликтов разными путями, включая гуманитарные коридоры, пишет RT.

Ранее стало известно о задержании в России мужчины и женщины, которые собрали в Интернете 6 миллионов рублей под видом благотворительности, а на самом деле, как считает следствие, планировали пустить эти деньги на поддержку террористов. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что это не первый случай, когда террористы получают финансирование за счет благотворительности. «Я не вижу в этом ничего удивительного, потому что то, что у нас творится с так называемыми благотворительными фондами и пожертвованиями, которые неизвестно кому и куда идут – это уже не первый момент. А вот вопрос терроризма, это, конечно очень серьезная тема, требующая больше внимания не каких-то органов, а именно спецслужб. Особенно в тех ситуациях, когда много мигрантов работают на рынках, стройках, они объединяются в свои коллективы для проведения черного нала по разным городам и весям не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому есть необходимость следить за этим или, по крайней мере, поставить какой-то заслон. Когда появляется организация, которая занимается благотворительностью, надо проверять учредителей, чем эта организация будет заниматься, и проводить контрольную, как мы говорим "закупку"», - сказал он.

