Глава ФСБ рассказал о возвращении родственников террористов в Россию
Федеральная служба безопасности (ФСБ) располагает информацией о готовности порядка 2 тысяч родственников боевиков в Ближнего Востока вернуться в Россию для ведения террористической деятельности. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.
«На данный момент женщин и детей, являющихся родственниками боевиков только из числа граждан России, находящихся на Ближнем Востоке или убывших оттуда, и в отношении которых располагаем установочными данными, насчитывается порядка 2 тыс.», — говорится в сообщении.
По словам Бортникова, террористы и их родственники попадают в Россию из зон вооруженных конфликтов разными путями, включая гуманитарные коридоры, пишет RT.
Ранее стало известно о задержании в России мужчины и женщины, которые собрали в Интернете 6 миллионов рублей под видом благотворительности, а на самом деле, как считает следствие, планировали пустить эти деньги на поддержку террористов. Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что это не первый случай, когда террористы получают финансирование за счет благотворительности. «Я не вижу в этом ничего удивительного, потому что то, что у нас творится с так называемыми благотворительными фондами и пожертвованиями, которые неизвестно кому и куда идут – это уже не первый момент. А вот вопрос терроризма, это, конечно очень серьезная тема, требующая больше внимания не каких-то органов, а именно спецслужб. Особенно в тех ситуациях, когда много мигрантов работают на рынках, стройках, они объединяются в свои коллективы для проведения черного нала по разным городам и весям не только в нашей стране, но и за рубежом. Поэтому есть необходимость следить за этим или, по крайней мере, поставить какой-то заслон. Когда появляется организация, которая занимается благотворительностью, надо проверять учредителей, чем эта организация будет заниматься, и проводить контрольную, как мы говорим "закупку"», - сказал он.
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