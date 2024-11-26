Глава ФСБ предложил сотрудничать с талибами в борьбе с наркотрафиком

По словам Бортникова, такое сотрудничество возможно, принимая во внимание усилия талибов, которые они предпринимают в данных направлениях в рамках борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 26 ноября стало известно о внесении в Госдуму проекта закона о временном исключении организаций, в том числе международных, включая «Талибан», из списка запрещенных в стране.

