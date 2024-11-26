В Госдуме предложили механизм снятия запрета с террористических организаций
В Госдуму внесли законопроект о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России. Документ размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.
Уточняется, что инициатива позволит отменить запрет на деятельность «Талибана» (признано террористическим и запрещено в России). Приостановка запрета будет возможна, если организация прекратила деятельность, связанную с терроризмом.
Ранее афганский портал «Алемара» сообщал о переговорах секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Афганистане с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Шойгу сообщил о намерении России развивать двустороннее сотрудничество, указав также на планы по исключению Исламского эмирата из «черного списка» России для укрепления политических и экономических связей. Ахунд со свой стороны выразил готовность властей Афганистана играть ключевую роль в укреплении экономического коридора «Север-Юг».
Ранее руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко сообщал «Радиоточке НСН», что исключение движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) из списка террористических организаций является последним рычагом, который Москва может использовать в диалоге с Афганистаном.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru