В Госдуме предложили механизм снятия запрета с террористических организаций

Уточняется, что инициатива позволит отменить запрет на деятельность «Талибана» (признано террористическим и запрещено в России). Приостановка запрета будет возможна, если организация прекратила деятельность, связанную с терроризмом.

Ранее афганский портал «Алемара» сообщал о переговорах секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Афганистане с афганским вице-премьером Абдулом Гани Барадаром Ахундом. Шойгу сообщил о намерении России развивать двустороннее сотрудничество, указав также на планы по исключению Исламского эмирата из «черного списка» России для укрепления политических и экономических связей. Ахунд со свой стороны выразил готовность властей Афганистана играть ключевую роль в укреплении экономического коридора «Север-Юг».

Ранее руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко сообщал «Радиоточке НСН», что исключение движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) из списка террористических организаций является последним рычагом, который Москва может использовать в диалоге с Афганистаном.

