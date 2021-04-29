Глава ФНРП призвал предоставить всем работникам право на бесплатное переобучение

Шмаков подчеркнул, что такая возможность должна быть у каждого, даже если речь идет, например, о третьей специальность.

Это повысит возможность гражданам получить работу на рынке труда в условия быстроменяющегося мира, отметил глава ФНРП.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы из бюджета федерального уровня.

