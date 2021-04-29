Глава ФНРП призвал предоставить всем работникам право на бесплатное переобучение
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил предоставлять возможность бесплатного переобучения новой профессии всем желающим.
Он отметил, что сейчас только отдельные категории могут бесплатно получить новую специальность в рамках деятельности службы занятости.
Шмаков подчеркнул, что такая возможность должна быть у каждого, даже если речь идет, например, о третьей специальность.
Это повысит возможность гражданам получить работу на рынке труда в условия быстроменяющегося мира, отметил глава ФНРП.
Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы из бюджета федерального уровня.
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