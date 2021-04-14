Глава ФНПР призвал выплачивать зарплаты бюджетникам с федерального уровня

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил выплачивать зарплаты всем работникам бюджетной сферы из бюджета федерального уровня.

Он пояснил, что многие бюджетники получают зарплаты из бюджетов регионов, а их ресурсы зачастую несопоставимы, потому зарплаты одного и того же специалиста в разных регионах могут отличаться вдвое, что ведет к оттоку кадров их бедных регионов.

Ранее профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в эфире НСН рассказала, как работодатели урезают выплаты сотрудникам в рамках дистанционной работы.


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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:БюджетникиПрофсоюзыЗарплата
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