В утреннем эфире «НАШЕго Радио» 7 мая побывал президент Федерации компьютерного спорта России (в прошлом титулованный киберспортсмен) Дмитрий Смит.

19 мая на площадке Yota Arena пройдет Гранд-финал Кубка России по интерактивному футболу 2019, за престижный трофей которого будут состязаться 8 лучших из 32 участников. На этой же площадке 8 и 9 июня 4 сильнейших команды в каждой дисциплине поспорят в LAN-финале за титул чемпиона России по компьютерному спорту.

Россия в 2001 году была первой страной, которая признала киберспорт видом спорта. Сама же Федерация компьютерного спорта России совсем недавно в 2017 году получила аккредитацию Минспорта. Дмитрий рассказал «Подъемникам», что серьезное развитие компьютерный спорт в РФ получил только сейчас, до этого время было упущено.

«Многие зарубежные коллеги времени не теряли и использовали наш опыт. В Китае уже на уровне государства признаны такие профессии, как киберспортсмен и кибертренер», - удивил Дмитрий Смит.

Дмитрий рассказал Александру Бону, Тане Борисовой и Игорю Панькову о тренировках во время подготовки к соревнованиям, гонорарах и допинге в киберспорте, а также профессиональных травмах в интеллектуальных видах: так, чтобы не получить распространенную травму кисти необходимо соблюдать технику безопасности, правильно организовать рабочее место, никогда не забывать делать зарядку для глаз.

«Есть такой параметр, определяющий квалификацию, как количество действий в минуту. У профессионала их более 400, у некоторых даже за 500 действий зашкаливает. Юные спортсмены у нас начинают заниматься компьютерным спортом с 14 лет, на пик карьеры соответственно выходят при систематическом участии в турнирах в 17-18 лет. Навыки, полученные в киберспорте, помогают ребятам потом в жизни - это работа в команде, умение принимать решение в сжатые сроки при неполной информации, умение держать удар и дисциплина», - резюмировал Смит.

