Глава экологического фонда на Алтае задержан за охоту на краснокнижных животных

Рядом с Сайлюгемским национальным парком на Алтае задержали трех человек, которые охотились на горных баранов, занесенных в Красную книгу Алтая, сообщается на сайте Сайлюгемского заповедника.

Одним из нарушителей оказался глава экологического фонда «Аргут» Эрмен Суркашев. Его спутники - московский предприниматель, а также местные жители.

У правонарушителей нашли огнестрельное оружие. В отношении задержанных составили протоколы об административном правонарушении.

В «Гринпис» уже отреагировали на инцидент и заявили, что это не единичный случай подобного поведения от природоохранных организаций на Алтае.

По данным на 2019 год, в России насчитывалось чуть более 1400 особей горных баранов.

