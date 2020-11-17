Глава экологического фонда на Алтае задержан за охоту на краснокнижных животных
Рядом с Сайлюгемским национальным парком на Алтае задержали трех человек, которые охотились на горных баранов, занесенных в Красную книгу Алтая, сообщается на сайте Сайлюгемского заповедника.
Одним из нарушителей оказался глава экологического фонда «Аргут» Эрмен Суркашев. Его спутники - московский предприниматель, а также местные жители.
У правонарушителей нашли огнестрельное оружие. В отношении задержанных составили протоколы об административном правонарушении.
В «Гринпис» уже отреагировали на инцидент и заявили, что это не единичный случай подобного поведения от природоохранных организаций на Алтае.
По данным на 2019 год, в России насчитывалось чуть более 1400 особей горных баранов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru