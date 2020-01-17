Лидер единороссов Бурятии изгнан из партии после смертельного ДТП

«Единая Россия» решила исключить из своих рядов руководителя отделения партии в Бурятии Баира Жамбалова после смертельного дорожно-транспортного происшествия. Такое решение принял президиум генерального совета «Единой России», сообщил заместитель секретаря генсовета, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он отметил, что автомобиль, который сбил насмерть 17-летнюю девушку, принадлежит Жамбалову. Как подчеркнул Хинштейн, пока неясно, кто стал непосредственным виновником аварии, однако все действия Жамбалова бросают тень на партию и на органы власти.

ДТП случилось 5 января, публичный комментарий Жамбалов дал только через неделю. Хинштейн охарактеризовал его оправдание как «невнятное, не вызывающее никакого доверия».

Как отмечает «Свободная пресса», Жамбалов утверждает, что за рулём его внедорожника в момент наезда на девушку находился товарищ, который сознался в совершении ДТП. Однако следствие сомневается в правдивости этих показаний.

