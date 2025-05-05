Глава Дагестана раскрыл детали смертельной перестрелки в Махачкале
Перестрелка в Махачкале, в результате которой по предварительным данным погибло трое сотрудников ДПС, началась из-за отказа пассажиров автомобиля остановиться на просьбу сотрудников МВД. Об этом глава Дагестана Сергей Меликов написал в своем Telegram-канале.
Меликов уточнил, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.
Также он отметил, что есть пострадавшие и подчеркнул, что на месте работают правоохранительные органы.
Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале, в результате чего как минимум двое человек погибли, однако ряд СМИ сообщали о трех жертвах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru