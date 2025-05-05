Глава Дагестана раскрыл детали смертельной перестрелки в Махачкале

Меликов уточнил, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.

Также он отметил, что есть пострадавшие и подчеркнул, что на месте работают правоохранительные органы.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале, в результате чего как минимум двое человек погибли, однако ряд СМИ сообщали о трех жертвах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



