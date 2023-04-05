Глава Чувашии предложил заменить срочную службу в армии работой на предприятиях ВПК

Глава Чувашии Олег Николаев предложил предусмотреть возможность альтернативной службы по специальности на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) для призывников-выпускников заведений среднего профессионального и высшего образования. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

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Николаев поделился итогами прошедшего накануне заседания президиума Госсовета под председательством президента Владимира Путина. Мероприятие было посвящено развитию промышленности на фоне санкционного давления.

«Необходимо рассмотреть возможность реализации следующих вариантов: приравнять работу призывников-выпускников на ... предприятиях по специальности к альтернативной службе. Срок работы не менее 5 лет», — написал глава Чувашии.

Кроме того, Николаев предложил предоставлять выпускникам, работающим по специальности на предприятиях ВПК, отсрочку от призыва на три года. Политик указал, что оба варианта экономически выгодны: выпускники становятся профессионалами, а в рядах Вооруженных сил будут технически грамотными специалистами.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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