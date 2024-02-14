Рост железнодорожных перевозок между РФ и Китаем превысил втрое прогноз
Рост железнодорожных перевозок между Россией и Китаем в 2023 году оказался выше прогнозов в три с лишним раза. Показатель составил рекордный 161 миллион тонн - на 36% больше по сравнению с 2022 годом.
Такие цифры озвучил руководитель ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров в ходе итогового за 2023 год заседания правления государственной вертикально интегрированной компании в среду, 14 февраля. Он отметил, что год назад прогноз роста объёма перевозок с Китаем на 10% оценивался как оптимистический сценарий. В итоге, по словам Белозёрова, результаты превзошли все ожидания.
По оценке главы «РЖД», важную роль в росте показателя сыграл режим работы пограничных переходов. Так, новый погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян, открытый в ноябре 2022 года, перешел к активной эксплуатации.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», железнодорожные перевозки между Китаем и Россией в 2023 году выросли на 14 пар поездов. По данным главы Минтранса Виталия Савельева, трафик увеличился с 45 до 59 пар составов в сутки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Коты и Чайковский»: Названы самые кассовые российские фильмы за рубежом
- В Киргизии, Таджикистане и Казахстане пройдут учения ОДКБ
- Рост железнодорожных перевозок между РФ и Китаем превысил втрое прогноз
- «Лунная ночь» Айвазовского станет топ лотом торгов в Московском аукционном доме
- Духи в России подешевели за год в среднем почти на четверть
- Уголовное дело возбудили в Хабаровске после нападения собак на мужчину
- Мосбиржа вновь приостановила торги на фондовом рынке
- В Баку проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева
- ФАС возбудила дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы
- Расширен список лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru