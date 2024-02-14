Рост железнодорожных перевозок между РФ и Китаем превысил втрое прогноз

Рост железнодорожных перевозок между Россией и Китаем в 2023 году оказался выше прогнозов в три с лишним раза. Показатель составил рекордный 161 миллион тонн - на 36% больше по сравнению с 2022 годом.

Такие цифры озвучил руководитель ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров в ходе итогового за 2023 год заседания правления государственной вертикально интегрированной компании в среду, 14 февраля. Он отметил, что год назад прогноз роста объёма перевозок с Китаем на 10% оценивался как оптимистический сценарий. В итоге, по словам Белозёрова, результаты превзошли все ожидания.

По оценке главы «РЖД», важную роль в росте показателя сыграл режим работы пограничных переходов. Так, новый погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян, открытый в ноябре 2022 года, перешел к активной эксплуатации.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», железнодорожные перевозки между Китаем и Россией в 2023 году выросли на 14 пар поездов. По данным главы Минтранса Виталия Савельева, трафик увеличился с 45 до 59 пар составов в сутки.

