Глава Белгородской области призвал отказаться от домашних заданий в школах
Глава Белгородской области Евгений Савченко заявил о необходимости отказаться от выполнения школьниками домашних заданий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте». В своём посте Савченко подчеркнул, что домашние задания – это просто плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя.
Добавим, на такие мысли его натолкнуло видео о муках родителей при выполнении детьми домашней работы. Его губернатору прислал один из подписчиков. К слову, глава Белгородской области добавил, что уже поручил региональному департаменту образования изучить этот вопрос и «внести кардинальные изменения в систему». Савченко настаивает на том, что все задания должны выполняться в школе.
Ранее в беседе с НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург, но отметил в эфире НСН, что при излишнем объеме домашней работы администрация школы обязана вмешиваться.
«Министр правильно сказала, что это зона ответственности школы, конкретных учителей. Учителя бывают разные. Есть учителя-фанатики своего предмета, которые задают так, как будто бы нет других предметов. В этом смысле администрация обязана вмешиваться и наводить здесь порядок», — сказал Ямбург.
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