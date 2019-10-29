Глава Белгородской области призвал отказаться от домашних заданий в школах

Глава Белгородской области Евгений Савченко заявил о необходимости отказаться от выполнения школьниками домашних заданий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте». В своём посте Савченко подчеркнул, что домашние задания – это просто плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя.

Добавим, на такие мысли его натолкнуло видео о муках родителей при выполнении детьми домашней работы. Его губернатору прислал один из подписчиков. К слову, глава Белгородской области добавил, что уже поручил региональному департаменту образования изучить этот вопрос и «внести кардинальные изменения в систему». Савченко настаивает на том, что все задания должны выполняться в школе.