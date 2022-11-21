Глава Белгородской области пообещал «отрубить голову» за задержки при сдаче объектов

Обращаясь к министру строительства области Оксане Козлитиной он отметил, что выполненная ведомством работа будет оцениваться не по количеству сданных объектов, а по количеству не сданных.

«Один объект не сдаётся — это вообще катастрофа, а если пять-шесть объектов — расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы. Публичное. В присутствии родственников», — пошутил Гладков.

В ответ Козлитина пообещала принять все меры и не «не радовать спортсменов, образование и культуру отрубленной головой».

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области на границе с Украиной формируется засечная черта из соображений безопасности, сообщает RT.

